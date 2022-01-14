YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta müze sayısı artacak

Sivas'ta müze sayısı artacak

14.01.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Salih Ayhan: - "Hamam Müzesi, Spor Müzesi, Basın Müzesi, Tarım Müzesi kurma çalışmalarımız devam ediyor"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas Valiliği, "Müze Kenti Sivas" projesi kapsamında kente yeni müzeler kazandırılması için çalışma başlattı.

Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğu kente, Sivas Valiliğinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi kazandırıldı.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, "2023 yılına kadar 20 müze kuracağız. Buna da 'Müze Kenti Sivas' dedik." dedi.

Ayhan, müzelerin tarihsel geçmişi ve kültürü göz önüne çıkarttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzeler insanların geçmişle bağını güçlü bir şekilde kuruyor. Müzeler bir hafızadır. İnsanların gezip, hoşça vakit geçirebilecekleri bir alandır. Müzecilik modernliğin, medeniliğin ve zenginliğin bir alametidir. Müze gezen bir kişinin kültürel birikimi, tarihe olan geçmişi, yaşam kültürüne saygısı vardır. Müzeden istifade etmek sosyal refahın, kültürel seviyenin arttığını göstermektedir. Sivas'ta bunlar vardı, dolayısıyla hangi müzeleri öncelik vereceğiz bunu sıraya koyduk. Bunlar içerisinde Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi'ni hizmete aldık."

- "Açtığımız müzeleri 3 ayda 200 bin kişi ziyaret etti"

Hizmete açılan müzelere ziyaretçilerin ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Ayhan, "Hedefimizi fersah fersah geçtik, bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum. Açtığımız müzeleri 3 aylık zaman diliminde 200 bine yakın kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Ayhan, Tarihi Sivas Valiliği binasına yapılan Şehir Müzesi'ni günlük ortalama 1000 kişinin, Savaş Atları Müzesi'nin ise hafta sonu günlük 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk Kongre Müzesi'ni ise yıllık ortalama 350 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Vali Ayhan, "Yeni açtığımız müzeler hizmet kalitesiyle, verdiği mesajlarla, toplumsal algısıyla çok ciddi ses getirdi ve hedefimizin çok üstünde bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

- "Taleplere göre yeni adımlar atıyoruz"

Ayhan, vatandaşların rağbetiyle yeni müzelere ihtiyaç olduğu fikrinin ortaya çıktığını da değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu da gerçekleştireceğiz, hedefimiz 20 müze. Hamam Müzesi, Spor Müzesi, Basın Müzesi, Tarım Müzesi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Sivas müzeler şehri olacak. Misafirlerimiz geldiği zaman 'nereye götüreceğim' kaygısı yaşamayacağız. Tur operatörlerinin, gelen turistlere, ziyaretçilere, nereleri gezdireceğim düşüncesi ve kaygısı olmayacak. Doğu Ekspresi ile kente gelen misafirlerin ilk ziyaretleri Şehir Müzesi'ne oldu. Geri dönüşleri zaten alıyoruz, talepleri de alıyoruz ona yönelik yeni adımlar atıyoruz."

Sivas'ın kültür turizmi altyapısını güçlendirdiklerini belirten Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla turizm pastasından daha fazla pay almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:46
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:00
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.