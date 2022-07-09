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Sivas'ta nişanlı kızın evine kurbanlık koç götürme geleneği yaşatılıyor

09.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta nişanlı kızın evine kurbanlık koç götürme geleneği yaşatılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, Kurban Bayramı'nda nişanlı kızlara kurbanlık koç hediye etme geleneği sürdürülüyor.

Geleneğe göre, damat adayı tarafından pazardan özel olarak seçilen kurbanlık koç, süslenerek kız evine götürülüyor.

Unutulmaya yüz tutan bu geleneği yaşatmaya çalışan Bahadır Sazak, bir süre önce nişanlandığı Melek Moğolkoç'un evine özel olarak süsleyip boyadığı koçu hediye olarak götürdü.

Bahadır Sazak'ın babası 72 yaşındaki Amil Sazak, AA muhabirine, "Zara tarihinde, aklımız yettiğinden beri Kurban Bayramı'nda gelin kızlarımıza koç götürülür. O zamanki şartlarda koça şeker ve elma takılır, boyanır ve son olarak da kurdele ve balonla süslenirdi. Götürdükleri zaman da muhakkak bahşiş de verilirdi. Biz de unutulmaya yüz tutmuş bu adetimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Melek Moğolkoç'un annesi 79 yaşındaki Neriman Moğolkoç ise "Atalarımız, annelerimiz tarafından uygulanmış. Şimdi kızıma bu gelenek üzerine kurbanlık koç geldi, adetin yaşatılmasından dolayı sevinçliyim." diye konuştu.

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