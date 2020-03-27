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Sivas'ta oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

SİVAS HABERLERİ  | 27.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Sivas'ta oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir oto yıkama firması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti de veriyor.

Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır oto yıkama faaliyeti gösteren bir firmanın sahibi Eyüp Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın bitene kadar araçları ücretsiz dezenfekte edeceklerini söyledi.

Dezenfeksiyon işleminin yıkamayla birlikte yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirten Karadağ, "Yıkanmaya gelen araçların temizliğini yapan personelimiz özel tulum, maske ve gözlüklerini giyerek bu işi gerçekleştiriyor. Araçlar yıkamaya alınmadan önce koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Sonra yıkama işlemi gerçekleştiriyor." dedi.

Uygulama yapılırken Kovid-19'la mücadelede önem teşkil eden "sosyal mesafe" kuralına da uyuduklarını belirten Eyüp Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu iş ulusal dedik, müşterilerimize ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyoruz. Araca binmeden önce görevlilerimiz dezenfekte işlemi uyguluyor. Kendi tedbirimizi de almak zorundayız. Yıkandıktan sonra tekrar dezenfekte işlemi uyguluyoruz. İç ve dış yıkamayla birlikte aracı 25 dakikada gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun, 'içimiz rahat bir şekilde biniyoruz' diyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
dezenfekte koronavirüs oto yıkama Sivas

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