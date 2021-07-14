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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

14.07.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Cem Aktaş yönetimindeki 34 RJ 7090 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yemişli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüsü ile araçta bulunan eşi Melek, çocukları Ertuğrul ve Hatice Aktaş yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.

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Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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