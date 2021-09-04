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Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

04.09.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

Sİ̇VAS (AA) - Sivas’ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

O.D. yönetimindeki 25 DS 741 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.N.D (10), H.D. (50), Ş.D. (81), N.S.D ve H.D. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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