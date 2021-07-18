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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

18.07.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Aydemir (46) yönetimindeki 34 PM 6912 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sugözü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Esra (28), Sohben (66), Erkan (33), Melih Aydemir (2) ve henüz 1 yaşını doldurmamış Eylül Aydemir isimli bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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