Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

O.K. (23) yönetimindeki 58 ABA 943 plakalı otomobil, Kazancık köyü yakınlarında kavun tarlasına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki B.Ş. (23), G.Y. (24) ve E.Ö. (23) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.Ö, Sivas’a sevk edildi.



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