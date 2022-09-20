Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.H.A. yönetimindeki 34 AP 4811 plakalı otomobil ile F.C. idaresindeki 58 ACF 137 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan A.D, S.D, F.U, T.A. ve M.S. yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz