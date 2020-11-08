YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

SİVAS HABERLERİ  | 08.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde pazar esnafının sigara içmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde, pazar esnaflarının yanı sıra vatandaşlarımızın da maske takılması kuralı ihlaline sebep olabileceğinden pazar yerlerinde sigara içmelerinin yasaklanmasına, pazar alanı dışında sigara içilmesine müsaade edilmesine, denetim ekiplerince bu kontrollerin sağlanması ve aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu

Sivas Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
12:21
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Akın Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.