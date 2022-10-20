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Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

20.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Koyulhisar'dan Suşehri ilçesi istikametine seyreden Enver Aydın (36) idaresindeki 55 ACR 183 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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trafik kazası Sivas Koyulhisar

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