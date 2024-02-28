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Sivas'ta Robotik Otomasyon Laboratuvarı açıldı

AA AA
28.02.2024 07:56
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Sivas'ta Robotik Otomasyon Laboratuvarı törenle açıldı.

Sivas'ta Robotik Otomasyon Laboratuvarı açıldı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik himayesinde İl Özel İdaresi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün destekleriyle oluşturulan laboratuvar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hizmet verecek.

Roboto projesi kapsamında yapılan laboratuvarın açılışı için okulda tören düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, 328 bin avroluk Avrupa Birliği hibeli projenin sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Projeden öncelikle 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların yararlanacağını belirten Şimşek, "1. Organize Sanayi Bölgemizde 20'ye yakın firmamız robotik otomasyona dönük üretim yapmaktadır. Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde kurulan ve kurulma aşamasında olan 117 fabrikamızın hemen hemen birçoğu ise yine bu teknolojiyi kullanmaktadır." ifadesini kullandı.

Şimşek, bu projenin erken yaşta bilgi ve iş tecrübe edinilmesi açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Projeyle öğrencilerin nitelikli iş gücüne kazanımlarının sağlanacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde yetişen gençlerimiz, sanayi ve iş dünyasıyla daha sıkı ilişki içerisinde olup, mesleki becerilerini geliştirecekler. Bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer projelerle ilimizdeki sanayi bölgelerine yönelik nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verebilmeyi, ilimiz istihdamına katkı sağlamayı ümit ediyorum. Gençlerimizin geleceği için çok verimli olacağını düşündüğüm bu güzel projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılış sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay'da kısa konuşma yaptı.

Roboto Projesi Koordinatörü Süheyla Şahin'in projeyi tanıtmasının ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

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