Sivas'ta sağanak sele neden oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi.
Güllübucak ve Akdere köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Sel nedeniyle 50 dönüme yakın mısır tarlası ve bazı ekili alanlar zarar gördü.
Yollarda tahribata yol açan selde, köylülere ait bazı inşaat malzemeleri suya kapıldı, bir çiftlikteki çok sayıda balık telef oldu.
İlçe Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.
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