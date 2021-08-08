YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

08.08.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süreli sele yol açtı.

İlçeye bağlı Karadoruk köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.

- Konakpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü: 1 ölü

İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti.

İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
sel Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:30
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:45
Yatsı
21:16

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Aslan Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.