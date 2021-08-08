Sivas'ta sağanak sele neden oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süreli sele yol açtı.
İlçeye bağlı Karadoruk köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.
Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.
- Konakpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü: 1 ölü
İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti.
İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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