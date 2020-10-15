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Sivas'ta sağlıkçılar ambulans şoförü olmak için zorlu parkurlarda ter döktü

SİVAS HABERLERİ  | 15.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

Sivas'ta sağlıkçılar ambulans şoförü olmak için zorlu parkurlarda ter döktü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 4'ü kadın 12 sağlık personeli, ambulans sürüş sertifikası alabilmek için zorlu parkurlarda eğitime tabi tutuldu.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan acil tıp teknikeri ve paramediklere, ihtiyaç halinde ambulans kullanabilmeleri için eğitim verildi.

Zincir takma ve lastik sökme gibi zorlu görevlerin de aralarında bulunduğu eğitimin son gününde sağlıkçılar ambulans sürüş sertifikası alabilmek için ter döktü.

Yeni 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda yapılan eğitimde 12 sağlıkçı, "etrafında dönüş, slalom, kaçamak manevra, t sokak, kontrollü fren ve panik fren" parkurlarını en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.

Sivas 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Remziye Deniz, 4 günlük zorlu bir eğitime tabi tutulduklarını söyledi.

Ambulans sürüş teknikleri eğitiminde zorlu parkurlardan geçtiklerini belirten Deniz, "Kadınlar olarak her yerde, bütün alanlarda kendimizi geliştirip gösterdiğimiz gibi ambulans sürüşünde de göstermeye devam edeceğiz. Dilerim sahaları hep beraber geçeriz. Yaşama yol verelim." dedi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlıkçılara ambulans sürüş sertifikası verilecek.

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