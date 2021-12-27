Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramada, 11,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 8 bidon ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
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