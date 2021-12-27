YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.12.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramada, 11,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 8 bidon ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Sivas sahte içki

Sivas Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:38
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Duman Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Yörükoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Duman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.