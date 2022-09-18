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Sivas'ta saman yüklü kamyonetteki yangında 60 bin lira da kül oldu

18.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta saman yüklü kamyonetteki yangında 60 bin lira da kül oldu

Sivas'ta saman yüklü kamyonetteki yangında 60 bin lira da kül oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta saman yüklü kamyonette çıkan yangında, araçta bulunan ve 60 bin lira olduğu belirtilen paralar da yandı.

Merkeze bağlı Direkli köyünde Zafer Demir'e ait 60 KE 422 plakalı saman yüklü kamyonette, seyir halindeyken yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangında, araçta bulunan ve 60 bin lira olduğu belirtilen paralar da yandı.

Sivas'ta saman yüklü kamyonetteki yangında 60 bin lira da kül oldu

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