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Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak

14.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması devam ettiği için bu yıl kentte kurbanlık hayvan pazarı açılmayacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında alınan tedbir ve aşılama çalışmaları kapsamında hastalık sirayetinin en aza indirgendiği, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamalarının devam ettiği belirtildi.

Şap hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için tedbirlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalığın çok hızlı yayılması, hayvan hareketlerinin hastalığın bulaşma riskinin ana gerekçesi olması, yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları ve her yıl kurulan kurbanlık hayvan pazarı mevkisinin hastalık sebebiyle karantina altında olması sebebiyle ilimizde her kurban bayramı öncesi kurulan geçici kurban satış yeri (kurbanlık hayvan pazarı) bu yıl açılmayacaktır. Kurbanlık hayvanlarını alacak vatandaşlarımızın köy ve mahallelerimizde bulunan hayvancılık işletmelerini tercih etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Sivas İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."

BESİCİ DE AÇILMASINI İSTEMİYOR

İl merkezinde ahırlar bölgesinde besicilik yapan Mehmet Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hastalığa yakalanan hayvanları kestirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kurban pazarının açılmasını istemediklerini dile getiren Güneş, "Bizim başımıza gelen zararın diğer arkadaşların da başına gelmesini istemiyoruz. Buraya pazar açıldığı zaman bulaşma olacak, bu hastalığın önüne geçilmeyecek." dedi.

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