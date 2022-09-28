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Sivas'ta şeker pancarında 1 milyon ton rekolte beklentisi

28.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şeker pancarında 1 milyon ton rekolte beklentisi

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şeker pancarında bu yıl yaklaşık 1 milyon ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Çetindağ, yazılı açıklamasında, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatının çiftçileri memnun ettiğini aktardı.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür eden Çetindağ, çiftçilere bol ve bereketli hasat dönemi diledi.

Sivas'ta geçen yıl yaklaşık 800 bin ton şeker pancarı üretildiğini belirten Çetindağ, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekliyoruz. Sivas'ta yüksek miktarda şeker pancarı ekiliyor. Rekoltemiz çok yüksek oluyor. Şeker pancarı hayvancılığa da büyük katkı sunuyor. Sivas olarak çevre illerdeki 4-5 fabrikaya şeker pancarı veriyoruz. Kayseri, Malatya, Erzincan, Tokat'taki şeker fabrikalarına ham madde gönderiyoruz. Şunu özellikle dile getirmek istiyorum, çiftçimize destek verildiği sürece en güzel ürünleri yetiştirip mamul madde üretimine katkıda bulunacağız. Biz üretmeye devam edeceğiz. Gece gündüz çalışarak bir karış toprağı boş bırakmamak üzere ekmeye devam edeceğiz."

Sivas'ta şeker pancarı hasadının Gemerek ilçesinde başladığına dikkati çeken Çetindağ, "Ekim ayı itibarıyla inşallah hasat il genelinde başlayacak. Hava aşırı derecede soğumadan, kasım ayına kalmadan şeker pancarı sökülerek fabrikalara gönderilecek." ifadelerini kullandı.

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şeker pancarı Sivas rekolte

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