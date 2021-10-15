Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara yol açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda seyir halindeki Gazi Koçak idaresindeki 58 YB 785 plakalı çekicinin, Kılavuz Kavşağını geçtikten sonra motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede çekicinin ön kısmını tamamen saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangında, çekici kullanılamaz hale geldi.



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