YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara yol açtı

15.10.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın hasara yol açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halindeki çekicide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda seyir halindeki Gazi Koçak idaresindeki 58 YB 785 plakalı çekicinin, Kılavuz Kavşağını geçtikten sonra motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede çekicinin ön kısmını tamamen saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangında, çekici kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüSivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:23
İkindi
15:29
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.