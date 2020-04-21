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Sivas'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SİVAS HABERLERİ  | 21.04.2020 22:21 | Son Güncelleme

Sivas'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'ndeki Öğretmenevi karşısında S.T. (38), F.E. (54) ve H.A. (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, F.E. ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.T. ve F.E. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, H.A. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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