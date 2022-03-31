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Sivas'ta sis etkili oldu

31.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta bazı bölgelerde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü çevresinde sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

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