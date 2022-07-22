Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde suya düşürdüğü oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu.

Kadı Burhaneddin İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42), balık tutmak için gittiği Karacalar Barajı'na oltasını düşürdü.

Oltayı almak amacıyla suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barajda arama yapan AFAD ekipleri, Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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