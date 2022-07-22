YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu

Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu

22.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde suya düşürdüğü oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu.

Kadı Burhaneddin İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42), balık tutmak için gittiği Karacalar Barajı'na oltasını düşürdü.

Oltayı almak amacıyla suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barajda arama yapan AFAD ekipleri, Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldüSivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandıBursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı
Pendik'te düğün salonuna silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandıPendik'te düğün salonuna silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Sivas afad baraj boğulma

Sivas Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.