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Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı

22.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Y.A. (39), Y.K. (28), A.C. (35) ve O.C'nin (34) adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 heykel, sikke, metal ve taş objeler ile dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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