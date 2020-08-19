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Sivas'ta tarihi Kız Köprüsü'ndeki restorasyon durduruldu

SİVAS HABERLERİ  | 19.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sivas'ta tarihi Kız Köprüsü'ndeki restorasyon durduruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan tarihi Kız Köprüsü'ndeki restorasyon çalışması durduruldu.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprü üzerinde kepçeyle yapılan çalışmayla gündeme gelen restorasyon hakkında bilgi verdi.

Çaltı Çayı üzerindeki köprünün restorasyon öncesi araç trafiğine açık olduğunu belirten Bek, 1970-1980'li yıllarda işlevselliğini yitiren köprünün üzerine o dönemde bölge sakinlerince çok yoğun beton döküldüğünü aktardı.

Bek, betonun kalınlığının yaklaşık 70-80 santimetre olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Restorasyonu alan firma da buradaki betonu elle söküyor. Söktükten sonra da taşınması için lastikli kepçeyle kenara çekiyor. Dere yatağını kirletmemek için bu şekilde çalışma yapıyor. Kepçeyle sökümün kesinlikle olmadığını söylediler. Gittik, yerinde inceleme yaptık, herhangi bir şekilde köprüye zarar verme söz konusu değil. Sökülen taşları da zaten restorasyon amacına uygun şekilde kenara çekmişler. Restorasyon başladığında o taşlar kullanılacak."

Kepçeyle yapılan çalışmanın basında yer almasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığından kendilerine konuyla ilgili yazı geldiğini ve bütün işleri durduklarını anlatan Bek, bakanlık müfettişlerinin incelemelerinin ardından restorasyonla ilgili kararın verileceğini ifade etti.

Öte yandan, Sivas Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

- Kız Köprüsü

Divriği ilçesinde Mengücekliler döneminde yapıldığı tahmin edilen, Pamuk Han'ın güneyindeki köprünün kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmiyor.

Kesme taş ve moloz taştan yapılan 70 metre uzunluğundaki tarihi köprüde, ağustos ayında restorasyon çalışması başlatılmıştı.

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