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Sivas’ta Temmuz’da araç sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 29.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2020’nin Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 2 bin 85 adet artarak 163 bin 477’ye yükseldi. Araçların 85 bin 218’ini otomobil, 33 bin 64’ünü traktör, 26 bin 377’sini kamyonet, 7 bin 697’sini motosiklet, 6 bin 127’sini kamyon, 3 bin 228’ini minibüs, bin 275’ini otobüs, 491’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
6 bin 200 aracın devri yapıldı
TÜİK, temmuz ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Temmuz ayında 6 bin 200 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 521’ini otomobil, 107’sini minibüs, 20’sini otobüs, 867’sini kamyonet, 155’ini kamyon, 132’sini motosiklet, 7’sini özel amaçlı araçlar, 391’ini de traktör oluşturdu.

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