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Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

21.08.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadını "adınız terör örgütüne karıştı" bahanesiyle kandırarak 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

İl merkezinde yaşayan 54 yaşındaki H.E'yi telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar, "Adınız terör örgütleri listesine karışmış, bir operasyon yapacağız, bize yardımcı olmanız gerekiyor, evinize komiser bir arkadaş gelecek, size vatan parolasını söyleyecek, evinizde bulunan ziynetleri ona verin." dedi.

Evinde bulunan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere veren kadın, dolandırıldığını anlayınca polise müracaatta bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili Sivas, Gaziantep ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar C.C.D. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 2 tabanca, 12 fişek, 18 bin lira, 7 cep telefonu, 10 telefon kartı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas

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