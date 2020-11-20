YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 20.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ş.Ş.S. yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi. Sürücü ile araçta bulunan N.S. ve 4 aylık bebek E.E.A.S. yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bebek, Sivas'a sevk edildi.

Kangal ilçesinde ise M.S'nin kullandığı 58 BZ 925 plakalı hafif ticari araç, K.İ. yönetimindeki 05 LL 270 plakalı hafif ticari araç ve S.I. idaresindeki 66 HN 989 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunda çarpıştı.

Hafif yaralanan A.I, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:23
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Akın Eczanesi
Merkez
Bağdat Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.