YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 07.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta arızalanan araçtan inen kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

C.B'nin kullandığı 58 UD 224 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde arıza yaptı. Sürücü arızalan aracını yol kenarına park etti.

H.B. (63) yönetimindeki 63 AAE 627 plakalı otomobil, önce arızalanan araca daha sonra bu araçtan inerek otomobilin yanında bekleyen Necati Keskin'e (54) çarptı.

Kazada Keskin ve H.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Keskin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Bingöl’de 2 vali yardımcısı açığa alındı
Bingöl’de 2 vali yardımcısı açığa alındı
Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı
Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı
Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
Malatya’ya yeni içme suyu kaynağı
Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası
Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası

Sivas Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:35
İkindi
16:11
Akşam
19:01
Yatsı
20:22

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Gülaçtı Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Aynı yerde 24 saat içinde 3. Kaza
Aynı yerde 24 saat içinde 3. Kaza
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı
Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı
Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.