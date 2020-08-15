YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 15.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Kazada Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan S.D(46) yönetimindeki 35 DKN 58 plakalı Toyota marka otomobille karşı yönden gelmekte olan S.Y. (24) yönetimindeki 23 DY 203 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.H.D.(9) B.A.(24) yaralandı. Dört yaralı ambulanslar ise Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.D. ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi. Diğer üç yaralı Gürün’de yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuran kursu camisi’nin temeli atıldı

Kuran kursu camisi’nin temeli atıldı

İSO İkinci 500 listesine MTOSB’den 3 firma girdi

İSO İkinci 500 listesine MTOSB’den 3 firma girdi

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Rektör Kızılay’ın tekrar atanmasına başkanlardan tebrik

Rektör Kızılay’ın tekrar atanmasına başkanlardan tebrik

Keçiören Belediyesi’nden okullara boya yardımı

Keçiören Belediyesi’nden okullara boya yardımı

Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Sivas Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:37
Öğle
12:41
İkindi
16:29
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Mavi Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.