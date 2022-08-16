Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz