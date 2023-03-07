Sivas'ta valizinde 4,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli yakalandı

Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi Ķümeevleri mevkisindeki kontrol noktasında İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste durumunda şüphelenilen İran uyruklu H.A'nın (23) valizinde yapılan aramada, bez kılıf ve alüminyum folyo içerisine zulalanmış 4,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Valizin kapak kısmına ise hassas burunlu arama köpeklerinin koku almaması için salça sürüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan H.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

