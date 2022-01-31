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Sivas'ta vaşak görüntülendi

31.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta vaşak görüntülendi

SİVAS (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında bir öğretim görevlisi tarafından karla kaplı arazide görüntülendi.

Hobi olarak yaban hayatını fotoğraflayan ve görüntüleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Turgay Kural, Divriği ilçesi kırsalında bir vaşakla karşılaştı.

Kural, profesyonel kamerasıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı karla kaplı arazide kayıt altına aldı.

Kayıtta, kayalıklarda bir süre sabit duran vaşağın ardından araziye indiği, bir süre gezindikten sonra ise gözden kaybolduğu görülüyor.

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