YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti

Sivas'ta vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti

SİVAS HABERLERİ  | 25.05.2020 19:12 | Son Güncelleme

Sivas'ta vatandaşlar görev başındaki polislere tatlı ve sarma ikram etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polislere tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikram ederek bayramlarını kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sivas'ta, soğuk havaya rağmen polis ekipleri fedakarca görevlerini yerine getiriyor.

Kentin birçok cadde ve sokağında denetim yapan polisler, durdurdukları tüm araçlarda vatandaşların izin belgesi ve kimliklerini kontrol ediyor.

Birçok mahallede vatandaşlar, tatlı, sarma, çay ve bayram şekeri ikramında bulundukları polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medyada yiyeceklerin yanına bırakılan duygusal notlarla paylaşılan görüntüler de büyük beğeni topladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat dururken, her şey dururken Sivas'ta durmayan tek şey vatandaşlarımızın kadirşinaslığı, yardımseverliği ve yüreği. Görevleri başındaki güvenlik güçlerimizi sıcak çaydan, bayram sarmasından, özenle yapılmış tatlılardan ve bayram şekerinden mahrum etmeyen hemşehrilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Sivas Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:55
Yatsı
21:35

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.