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Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

26.02.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çetin kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Genel merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği, Koyulhisar Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, ilçenin yüksek kesimlerinde bazı noktalara 500 kilogram yem, 500 kilogram sakatat ve 750 kilogram ot konuldu.

Yabani kuşlar için de ağaçlara 100 kilogram elma takıldı.

Belediye Başkanı Osman Epsileli, AA muhabirine, yaban hayvanlarına destek için bir araya geldiklerini belirterek, "Doğada bulunan yabani hayvanlar, karın fazla yağması nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştık." dedi.

Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli de etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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