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Sivas’ta yapılan “Okullar arası bisiklet yarışları” sona erdi

SİVAS HABERLERİ  | 10.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği himayesinde, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Spor Sivas’ projesi kapsamında Sivas’ta “Okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışları” yapıldı.4 Eylül Spor Kompleksi Taha Akgül Spor Salonu önünde start alan yarışlara merkez ve ilçedeki 40 okuldan 150 sporcu katıldı.

Sivas Valiliği himayesinde, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Spor Sivas’ projesi kapsamında Sivas’ta “Okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışları” yapıldı.
4 Eylül Spor Kompleksi Taha Akgül Spor Salonu önünde start alan yarışlara merkez ve ilçedeki 40 okuldan 150 sporcu katıldı. 8 farklı kategoride yapılan yarışlara kız ve erkek sporcular katılım sağladı. Yarışlara katılan sporcular derece elde edebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet ederek pedal çevirdiler.
Yarışlar öncesinde sporcular parkura İdlib’te şehit olan Mehmetçikler anmak için “Başımız Sağolsun” yazılı pankartla çıktı. Heyecan dolu bisiklet yarışlarının startını Sivas Valisi Salih Ayhan verdi. Vali Ayhan’a, şube müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve antrenörler eşlik etti.
Yoğun katılımla yapılan yarışlar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak. Sivas’taki dereceli sporculardan oluşturulacak olan karma takım, 13-15 Nisan’da Nevşehir’de yapılacak yarışlarda Sivas’ı temsil edecek.

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