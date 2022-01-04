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Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

04.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta okul çevresinde gezdirilen yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde E.B'nin (16), Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirdiğini görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler F.B'ye 14 bin 982 lira ceza kesti, pitbull cinsi köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

- Kayseri'de yasaklı ırk iki köpek yakalandı

Kayseri'de de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde arazide yasaklı ırk iki köpeğin olduğu ihbarı aldı.

Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle birlikte iki köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdü.

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