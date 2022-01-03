Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yuva köyünde Celal Almalı'nın yalnız yaşadığı sobayla ısınan prefabrik evde yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Almalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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