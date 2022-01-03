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Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü

03.01.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yuva köyünde Celal Almalı'nın yalnız yaşadığı sobayla ısınan prefabrik evde yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Almalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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