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Sivas'ta yeni endemik bitki türü keşfedildi

09.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yeni endemik bitki türü keşfedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta akademisyenlerin yeni bir maydanoz türü bulduğu bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Akalın ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gürdal'ın çalışmaları sonucunda Hafik ilçesi Seyfebeli mevkisinde yeni bir bitki türü keşfedildi.

Bitki türüne Akpulat'ın soyadı verilerek, "Ferulago akpulatii" adıyla Science Citation Index (SCI) kapsamında olan Phytotaxa bilimsel dergisinin eylül sayısında yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akpulat, Sivas'ta 4 bin civarında bitki türü bulunduğunu, bunlardan 450'e yakınının kente özgü olduğunu belirtti.

Bu bitkilerden 60-70'nin dünyada sadece Sivas’ta bulunduğunu vurgulayan Akpulat, "Sivas ilinde yeni bulunan bitki Apiaceae (maydonozgiller) familyasına aittir. Bu familya ile yaptığımız revizyon çalışmalarından dolayı ismime atfen 'akpulatii' olarak bilim dünyasına tanıtılmış oldu. Bu bitki halk arasında da çakşır olarak bilinen türlerdendir. Ferulago'nun Türkiye'de 34 türü vardır, 18'i endemiktir. Yeni bulunan Ferulago akpulatii ile beraber tür sayısı 35, endemik olarak da 19 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Akpulat, bulunan bitkinin Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün Tabiat Tarihi Müzesi'nde de sergileneceğini aktardı.

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