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Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu

13.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu

Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

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