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Sivas’ta yitirilenler Kuşadası’nda anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 00:44 | Son Güncelleme

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü yakılarak öldürülen 33 kişi Kuşadası’nda anıldı.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü yakılarak öldürülen 33 kişi Kuşadası’nda anıldı. Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen törende aralarında aydın, yazar ve sanatçıların da bulunduğu 33 kişi için deyiş ve türküler söylendi.
Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren 33 kişi için Kuşadası’nda bir anma töreni düzenlendi. Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşen törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program 33 can için seslendirilen türkü, deyiş ve şiirlerin ardından Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Erdal Kılınç’ın yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi.
Sivas Katliamı’nın Türkiye tarihine kara harflerle yazılmış acı bir olay olduğunu belirten Erdal Kılınç, “Bundan tam 27 yıl önce Pir Sultan Abdal’ı anmak için Sivas’taki Madımak Otel’inde bir araya gelen 33 canımız yakılarak katledildi. Sivas Katliamı Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıdır. Sivas’ın ışığını asla söndürmeyeceğiz. Katliamı unutmadık, asla unutmayacağız” dedi.

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