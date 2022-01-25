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Sivas'ta yoğun kar yağışı öncesi tedbirler artırıldı

25.01.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerine 3 gün idari izin verildi - Mesai saatleri 09.30-12.00 / 13.00-16.00 olarak düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı tedbirler alındı. Buna göre, hamile, engelli (yüzde 40 raporu bulunanlar), kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olan), süt izni kullanan, gazi (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 26 Ocak'tan itibaren 3 gün süre ile idari izin verildi.

Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak 26-27 ve 28 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer 09.30-12.00 / 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri 26 Ocak'tan itibaren 3 gün süre ile tatil edildi.

İdari izin ve mesai saatleri düzenlemesinde, "istisnai kurumlar" olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, 112 Acil Arama, itfaiye, orman müdahale, karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimleri kapsam dışında tutuldu.

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kar yağışı Sivas

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