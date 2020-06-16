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Sivas'ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 16.06.2020 00:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 27 C 8462 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Yukarı Kale Mahallesi yakınlarında, Kaya Değer (60) idaresindeki 34 BGY 973 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Değer ile araçta bulunan eşi Mahi (64), çocukları Orhan ve Hakan ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Koyulhisar ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kaya Değer, Sivas'a sevk edildi.

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