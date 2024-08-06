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Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA AA
06.08.2024 08:48
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı 58 ABP 075 plakalı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Kamyonet sürücüsü M.B, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla zincirleme kaza

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