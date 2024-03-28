Sivas’taki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kaza, dün Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi çıkışında meydana gelmişti. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yola geçerek yan yatmıştı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, bu sırada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve A.K. yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Karaşin ve Güneş’in cenazelerinin Gürün ilçesine bağlı Ayvalı köyünde öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.





