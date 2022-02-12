YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

12.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla park ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda, Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Mesire alanında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Güzel manzarayı fırsat bilenler, Hobbit Evleri'nin bulunduğu bölgede fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Trabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladıTrabzonspor'da ceza alan taraftarlar için bilet devir işlemleri başladı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:51
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:29
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.