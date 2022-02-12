Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar altında güzel görüntü oluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla park ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda, Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Mesire alanında kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Güzel manzarayı fırsat bilenler, Hobbit Evleri'nin bulunduğu bölgede fotoğraf çektirdi.



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