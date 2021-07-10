Sivas'taki tarihi Ulu Cami'nin minaresinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'nin temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip minaresinin canlanması ve korunması için Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalarda zemin etüdü aşamasına geçildi.

Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Kentin simge eserleri arasında yer alan Ulu Cami'nin minaresi için Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Yapı Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve Yapı Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep İyisan danışmanlığında başlanan çalışmalar kapsamında bir yıllık sürede minarenin hareketi çok sayıda sensörle izlendi.

Temelden uca 117 santimetre eğimin olduğu minarede son 1 yıldır yapılan ölçümlerde yeni hareket gözlenmedi.

Elde edilen veriler doğrultusunda minareye ait yapısal performans incelemeleri başlatıldı.

Yapılan çalışmalardan ihtiyaç olduğu yönünde bir sonuç elde edilmesi durumunda minarenin yüzey restorasyonu ile beraber güçlendirme uygulaması da gerçekleştirilecek.

Çalışma hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, eserin korunması için önemli bir sürecin başında olduklarını söyledi.

Karaca, statik problemin tespiti ve minarenin güçlendirmesine yönelik proje ihalesinin 2019 yılında yapıldığını hatırlatarak, "İnşallah bugünden itibaren restorasyona yönelik çalışmalara start vermiş olacağız. Çalışmalara minarenin korunması ile başlayıp, hocalarımızdan teknik bilgileri alacağız." dedi.

- Analizler incelendikten sonra minarenin korunmasına yönelik ilk adım atılacak

Minarenin durumunun stabil olduğunu düşündüklerini anlatan Prof. Dr. İlki, şunları kaydetti:

"Ulu Cami'de çalışmalar bir süre önce başladı. Çalışmalar temel olarak üç ana gruba ayrılabilir. Birincisi deformasyonların takibi, bu yaklaşık bir senedir süren bir süreç. Bu bir sene zarfında herhangi bir kayda değer deformasyon gözlenmedi. Her türlü deformasyon online olarak takip ediliyor. Bizden önce de yapılmış bir çalışma vardı. O çalışmada da deformasyonlarda veya eğilmede herhangi bir artış kaydedilmemişti. Dolayısıyla bu ölçümlere dayalı olarak durumun stabil olduğunu düşünüyoruz. Ölçümler hala devam ediyor. Minarenin modellenmesi yapıldı. İç kuvvetler ve gerilmeler inceleniyor. Bu açıdan da büyük bir problem görmüyoruz. Mevcut hasarlar takip ediliyor. Analizlerin sonunda ve toplanan veriler altında müdahale önerilerini birlikte yapacağız."

Prof. Dr. İyisan da minare zemininin sondaj yapılarak incelendiğine dikkati çekti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İyisan, şöyle devam etti:

"Önceki etütlerle birleştirildiğinde, sanıldığı gibi yüzeysel temelin aksine, yüzeyden 10-15 metre aşağıda zemin aktarma söz konusu olduğunu fark ettik. Bunun minaredeki eğim üzerindeki etkilerini ve durumun devam edip etmeyeceğini belirleyeceğiz. Son yıllardaki ölçümlerde kayda değer bir deplasman görmedik. Ecdat yaptığı kaideyi blok taştan zemine aktarmış. Minarenin yapı temelleri, hem cami içerisinde hem cami dışında gözüküyor. Mevcut durumunu koruyor. Yapısal analizleri zemin etüdü ile birleştirerek minarenin mevcut haliyle korunması noktasında çalışmalar yapacağız."

