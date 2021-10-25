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Sivas'tan sel bölgesine giden askerlere teşekkür belgesi verildi

25.10.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'tan sel bölgesine giden askerlere teşekkür belgesi verildi

SİVAS (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'ta ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından bölgeye giderek çalışmalara katılan 42 askeri personele teşekkür belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölük komutanlığında düzenlenen törene, Vali Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

Askerleri tebrik eden Ayhan, başarı ve teşekkür belgelerini verdi.

Programda konuşan Ayhan, yaz aylarında doğal afetlerle büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, "Yaşanan bu afetlerde Sivas olarak güçlü bir aksiyon alıp yaraların hızla sarılması için seferber olduk. Kurumlarımızın imkanları ölçüsünde personel, lojistik ve iş makinesi anlamında milletimizin emrinde olduk. Hepinize bir kez daha devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayhan, Zara İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevlendirilen 45 jandarmanın ise ilerleyen günlerde ziyaret edilerek belgelerinin verileceğini belirtti.

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