Siverek’te kökünü kurutma operasyonları: 7 tutuklama

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince şafak vakti düzenlenen eşzamanlı "kökünü kurutma" operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" uyuşturucu baronu oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin 2023 yılının ilk 5 ayında yaptıkları operasyonlarda 100 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmak suçundan" işlem yaptığı belirtilirken, 13 şüphelinin ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan" tutuklandığı öğrenildi.

