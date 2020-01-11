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  4. Siverek’ten İdlip’e yardım kampanyası

Siverek’ten İdlip’e yardım kampanyası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde insanlık dramının yaşandığı İdlip’te ve çadır kentlerde yaşayan mazlumlar için yardım kampanyası düzenlendi.İlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşların tümünün destek verdiği yardım kampanyası, Atatürk Bulvarında yardımların toplandığı depo önünde yapılan bir basın açıklamasıyla duyuruldu.Basın açıklamasını STK’lar adına Eğitim Bir-Sen Siverek Başkanı Fikret Aslanparçası okudu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde insanlık dramının yaşandığı İdlip’te ve çadır kentlerde yaşayan mazlumlar için yardım kampanyası düzenlendi.
İlçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşların tümünün destek verdiği yardım kampanyası, Atatürk Bulvarında yardımların toplandığı depo önünde yapılan bir basın açıklamasıyla duyuruldu.
Basın açıklamasını STK’lar adına Eğitim Bir-Sen Siverek Başkanı Fikret Aslanparçası okudu. Aslanparçası, Suriye’de 9 yıldır insanlık dışı bir zulmün yaşandığını ve neredeyse bütün dünya devletlerinin bu zulme sesiz kaldığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşları olarak bizler de ne yazık ki köklü çözümler üretecek güce ve imkanlara sahip değiliz. Ancak Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karıncalar misali, safımızı belli etmek için ve dünyada masum ve mağdur bırakılmış herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan etmek için burada toplanarak bu yardım kampanyasını düzenliyoruz" dedi
Tüm mazlumlara kucak açan ve onları kollayan bir millet olduklarını belirtilen Aslanparçası, basın açıklamasının devamında, "Bizler dün Halepçe’den gelen mazlum kardeşlerimize kucak açan, Bosna’da batının kirli yüzüne defalarca tüküren, Çeçenistan’da dünyanın süper güçlerinin bile yüreklerdeki imanla başa çıkamayacağını ispatlayan, Filistin’de taşların tankları yenebileceğini dünyaya gösteren güçlü bir gelenekten geliyoruz. Ve bugün aynı duygularla zalim Suriye Rejim güçlerinin ve destekçilerinin bombardımanlarından kaçarak sınırda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan mağdur, mazlum ve muhacir İdlip halkı ile dayanışmak ve elimizden geldikçe kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını gidermek için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Duyarlı Siverek halkımızdan bu kampanyayı desteklemelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının son kısmında ise yardım kampanyasının 5 gün süreceği belirtilerek toplanılacak acil ihtiyaçların, battaniye, un, çadır ve bebek maması olduğu vurgulandı.
Kampanyada nakdi yardımların da makbuz karşılığı kabul edildiği öğrenildi.

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