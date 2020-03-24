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Sıvı sabun içerisinden bonzai ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekiplerince durdurulan bir şahsın yanında bulunan sıvı sabunun içerisinde bonzai maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Adıyaman’a, gelen Ö.T., ve E.T., isimli şahısları Adıyaman girişinde durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları her iki şahsı inceledi.

Sıvı sabun içerisinden bonzai ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerince durdurulan bir şahsın yanında bulunan sıvı sabunun içerisinde bonzai maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Adıyaman’a, gelen Ö.T., ve E.T., isimli şahısları Adıyaman girişinde durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları her iki şahsı inceledi. Yapılan incelemelerde şahısların yanında bulunan sıvı sabun kutusu içerisine gizlenmiş 751 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken her iki şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıvı sabun içerisinden bonzai ele geçirildi

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